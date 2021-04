Vrouw breekt enkel bij gevecht over opmerkingen van haar zieke oog

Een vrouw in Suriname die in een winkel in Paramaribo haar inkopen ging doen, vond het niet leuk dat een arbeider (vrouw) opmerkingen maakte, dat zij een kapot oog heeft. Zij heeft de arbeider geslagen in de winkel waarbij die terugsloeg.

Tijdens de schermutseling kwamen anderen erbij. Iemand zou de klant hebben geduwd waardoor zij kwam te vallen en een enkelfractuur heeft opgelopen. De Surinaamse politie heeft beide vrouwen vandaag na verhoor heengezonden.

De vrouw ging inkopen doen en betaalde bij de kassa. Zij vond dat zij weinig munten had teruggekregen. Achteraf bleek dat het wel juist was wat zij terugkreeg. De vrouw is ziek aan een van haar ogen. De arbeider die bij de kassa stond, maakte opmerkingen dat het om een kapot oog gaat. De winkelier maakte dat mee en trad op tegen de arbeider die meteen bij de andere kassa in de winkel werd ingedeeld om te werken.

Nadat de vrouw haar betaling had verricht, ging zij bij de arbeider. Zij viel haar aan. De arbeider sloeg terug toen zij werd geslagen. Er kwamen derden erbij waarbij de klant is geduwd. Zij viel in de winkel en liep de enkelfractuur op. De politie werd ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek. Het is niet duidelijk geworden wie de vrouw heeft geduwd.