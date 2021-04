Voetganger overleden na aanrijding door dronken automobilist

In het district Nickerie is deze 62-jarige voetganger overleden, nadat hij dinsdag werd aangereden door een automobilist. De veroorzaker van het verkeersongeval zat onder invloed achter het stuur en is aangehouden door de politie.

Het ongeval vond iets na 20.00u plaats toen de man, die slecht ter been is, over de Bastiweg (Claraploder) liep. Vanuit de tegenovergestelde richting kwam er een auto aangereden die de man schepte.

Het slachtoffer bleef roerloos langs de weg liggen en werd uiteindelijk met een ambulance afgevoerd naar het MMC ziekenhuis. Niet lang daarna kwam hij daar te overlijden.

De veroorzaker bleek onder invloed achter het stuur te zitten. Hij werd meegenomen naar het bureau en is momenteel in hechtenis. Het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek.