Regering: ‘Bushouders betrekken in formuleren nieuw transportbeleid’

De Surinaamse president Santokhi heeft woensdag bezoek gehad van de Particuliere Bushouders Organisatie (PLO). PLO-voorzitter John Mahadew heeft daarbij een aantal vraagstukken gepresenteerd aan de regeringsleider dat zeer nijpend zijn voor de sector. Ook is de organisatie in de mogelijkheid geweest om voorstellen te doen voor het verbeteren van het openbaar vervoer.

Enkele onderwerpen die breedvoerig zijn bediscussieerd zijn onder andere: de eerdere verhoging van brandstof en achterstallige uitbetaling van Covid-19-steun. Voorzitter Mahadew heeft benadrukt dat voor het eerst een president in dialoog is geweest met de PLO. “Wij zijn regering zeer erkentelijk, dat zij de problematiek rondom de bushouders en het openbaar vervoer vanuit het hoogste gezag willen aanpakken,” merkt de PLO-topman op.

Parlementariër Sham Binda geeft aan dat er is gesproken over de vervoersproblematiek in Suriname met betrekking tot bussen. “De president heeft gezegd dat we uiteindelijk vaker aan tafel gaan zitten en er wordt een commissie in het leven geroepen die steeds in overleg zal moeten gaan met de particuliere bushouders organisaties,” aldus de DNA-lid.

President Santokhi is voorstaander van een brede samenwerking tussen het publieke-en particuliere sector binnen het openbaar transportsysteem. “Laten wij werken met systemen die goed op elkaar zijn afgestemd. Wij moeten de discussie starten om ons openbaar vervoer zodanig te herstructureren dat de dienstverlening wordt verbeterd,” aldus het staatshoofd.

Het staatshoofd heeft in gesprek met de PLO wederom medegedeeld dat de regering niks verdient aan de government take. De regering komt momenteel in met SRD 3 per liter brandstof. Om de samenleving te beschermen subsidieert de regering per maand SRD 120 miljoen op gasoline en diesel.

De regeringsleider heeft voorgesteld dat de PLO op kort termijn zal zitten met de ministers van TCT, Financiën en Planning en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). Het ministerie van AW&J moet de bushouders bijstaan in proces van aanvraag van covid-steun. Het subsidie vraagstuk is op agenda van de regering en moet behandeld worden in het Raad van Ministers (RVM).

Met de Bankiersvereniging en TCT zal gekeken wat de mogelijkheden zijn voor het introduceren van een geautomatiseerd betaalsysteem. President Santokhi heeft benadrukt dat de PLO meer betrokkenheid zal krijgen in het formuleren van het nieuw transportbeleid.