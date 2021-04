Het pand van notariskantoor Lont & Lalmahomed aan de Raamweg in Den Haag is afgelopen nacht waarschijnlijk beschoten. In het raam zijn twee kogelgaten te zien meldt het Algemeen Dagblad vanmorgen.

De toedracht is niet duidelijk. De politie is momenteel met uitgebreid onderzoek bezig bij het pand meldt de krant. Er wordt ondermeer gezocht naar kogelhulzen.

Het kantoor is van twee notarissen die beide vrouw zijn en hun roots hebben in Suriname: Urli Lont en Fazilah Lalmahomed.