Hoe kun je geld verdienen met crypto?

Als student zul je altijd wel wat extra geld willen verdienen, wat best lastig kan zijn. Soms heb je het zo druk met je opleiding dat het niet mogelijk is om een bijbaan te nemen. Hoe je dan alsnog een zakcentje kunt verdienen? Door te handelen in crypto via Bitvavo! Mogelijk vraag je je af of je niet al te laat bent aangezien Bitcoin ondertussen zoveel waard geworden is. Nee, dat valt best mee De laatste tijd heeft crypto een ongelooflijke groei doorgemaakt, maar alsnog ben je niet te laat. Sterker nog, menig expert denkt dat we juist in de beginfase zitten. Het is dus nog zeker mogelijk om geld te verdienen met deze digitale munten, wat kan met behulp van dit artikel.

Twee manieren om geld te verdienen

Er zijn twee manieren om geld te verdienen met crypto. De eerste is kwantiteit. De eerste is door te maximaliseren hoeveel van de valuta je krijgt. Je geeft bijvoorbeeld 8 duizend euro uit aan een miner en binnen 12 maanden mine je hierdoor 20 duizend euro aan de door jou gekozen cryptocurrency. Minus de 8 duizend euro aan kosten, heb je alsnog netto 12 duizend euro verdiend in een jaar tijd. Dit is anderhalf keer je initiële investering. De andere manier om geld te verdienen met cryptocurrency is gebaseerd op de waarde. De cryptomunten worden namelijk steeds meer waard, wat vooral duidelijk te merken is aan Bitcoin, Ethereum en Cardano. Wil je hierin investeren omdat je denkt dat deze valuta nog meer waard wordt? Kies dan bij Cardano kopen wel voor de goedkoopste beurs.

Direct cryptovaluta kopen

Direct cryptocurrency kopen is nog steeds een van de gemakkelijkste en veiligste manieren om de meeste cryptocurrency voor je euro te krijgen. Heel veilig is dit niet. Cryptocurrency, zelfs als je gelooft dat dit dé toekomst is, is nog altijd een super riskante manier om te proberen rendement en inkomsten te genereren. Dit is al zo vaak eerder gebeurd in andere markten, bijvoorbeeld tijdens de wereldwijde financiële crisis ruim 10 jaar geleden en in de dotcom-bubbel. Heb je geld over en wil je hier gebruik van maken? Dan kan het super leuk zijn om te investeren in crypto, maar verwacht hier niet direct te veel van. Rechtstreeks cryptocurrency kopen is alsnog wel slim dan. Hierdoor zorg je ervoor dat je het volledige bedrag krijgt.

Minen van cryptocurrencies

Je eigen miner kopen en hosten is ook mogelijk om te gaan verdienen met crypto. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de PandaMiner B3 Pro kopen voor ruim duizend euro. Dit is een hele goede en superefficiënte miner voor Ethereum. Maar, is dit wel echt zo’n goed idee? Het is immers een forse investering, dus dan wil je er ook veel geld mee verdienen. Helaas zal dit nogal lastig zijn door crypto te minen. Dit komt puur al doordat de miners veel geld kosten, maar ook doordat de moeilijkheid van mining toeneemt naarmate je meer crypto minet. Hierdoor kun je zelfs geld verliezen in plaats van verdienen.

Daghandel

Veel mensen beginnen eerst met daghandel. Dit is in wezen wanneer je super micro kijkt naar een specifieke chart en probeert te handelen op wat die chart in het verleden heeft gedaan en voorspelt wat het in de toekomst gaat doen. Dit kan goed werken, maar het heeft wel twee grote tekortkomingen. Zo ga je hierbij er ervan uit dat mensen rationeel zijn, maar dat is over het algemeen helemaal niet het geval. De tweede fundamentele fout is dat we vergeten dat de persoon met de meeste informatie meestal zal winnen. Zelden zijn wij die persoon. Hierdoor werkt daghandel dus helaas niet altijd even goed, al kan het wel succes brengen.