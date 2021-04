Documentaire over Amsterdams modemerk ‘Filling Pieces’

Dit is Guillaume Philibert, oprichter van het Amsterdamse modemerk ‘Filling Pieces’. Op 30 april is de documentaire ‘Bridging The Gap‘, over dit merk te zien. De Heemskerker van Surinaamse afkomst startte op zijn 19e met Filling Pieces.

Tijdens zijn studie voor architect besefte Guillaume dat er geen sneakers op de markt waren die van topkwaliteit zijn maar toch betaalbaar. Hij begon met het ontwerpen van een unieke sneaker vanuit zijn eigen visie, wetende dat dit een ongelofelijke uitdaging zou zijn.

Hij sprong met Filling Pieces in het gat tussen peperdure designersneakers en ‘gewone’ sportieve exemplaren. Twaalf jaar later liggen zijn schoenen wereldwijd in zo’n tweehonderd winkels en is er ook een luxe ready to wear-collectie.

Deze documentaire, gemaakt in samenwerking met Vice, geeft een kijkje achter de schermen tijdens het eerste decennium van het merk. De digitale vertoning vindt vanaf 30 april plaats op Fillingpieces.com