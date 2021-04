DNA-voorzitter Bee gevaccineerd tegen COVID-19

“Ik wil deel zijn van de oplossing.” Dat zei de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, woensdagmorgen nadat hij in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gevaccineerd was tegen COVID-19. De parlementsvoorzitter zegt, dat er geen andere optie is als je het belang van ons Suriname voorop zet. ‘’Dan moet je je laten vaccineren’’.

Hij doet een oproep aan een ieder om zijn voorbeeld te volgen. Met het oog op de derde golf waar we in Suriname nu doorheen gaan, is er wat hem betreft geen andere optie. De voorzitter zou eerst tijdens de grote vaccinatie dag in Moengo gevaccineerd worden, maar vanwege verplichtingen in Paramaribo heeft hij zijn vaccinatie vervroegd.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid organiseert het Nationaal Coördinatie Team COVID- 19 vaccinatie in samenwerking met een nationaal team van verpleegkundigen, medici en vrijwilligers van verschillende instellingen op donderdag 29 april een grote vaccinatie dag in het district Marowijne.