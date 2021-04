Wanica Ziekenhuis: Berichtgeving VIDS over overleden zwangere vrouw onjuist

Het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) betreurt de berichtgeving van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) over een zwangere vrouw uit Para die is overleden. Volgens de VIDS is de vrouw overleden nadat zij hulp is geweigerd door het RZW, maar het ziekenhuis zegt dat de vrouw niet is weggestuurd.

“Op zaterdag 24 april jongstleden hebben zich rond 23:10u enkele personen bij de spoedpost van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) aangemeld, waaronder een hoogzwangere mevrouw. Volgens het verhaal van de (wijlen) mevrouw waren zij eerder op de dag naar RGD Lelydorp waar zij het advies hebben gehad om naar een ziekenhuis in Paramaribo te gaan, omdat ze niet voor prenatale controle zou zijn geweest en bij mogelijke complicaties zij niet bij de RGD geholpen zou kunnen worden. De vrouw en begeleiders, hebben het advies niet opgevolgd en zijn uitgeweken naar het RZW.

Het medisch personeel heeft de patiënt volgens de gebruikelijke protocollen opgevangen. De mevrouw beviel 4 minuten na aankomst en de dienstdoende arts heeft alles in het werk gesteld om hulp te bieden. Echter heeft het voor de mevrouw niet mogen baten. Zij kwam te overlijden. De baby is per ambulance vervoerd naar het ’s Lands Hospitaal voor verdere behandeling.

Het medisch team van het RZW (huisartsen spoedpost) heeft zijn plicht gedaan en volgens protocol gehandeld. De vrouw is niet weggestuurd. De directie en het personeel van het RZW betreuren het bericht van de VIDS dat er hulp is geweigerd, omdat de mevrouw juist is opgevangen en gezien de urgentie is er door het personeel alles ingezet om aan de mevrouw en de baby adequate hulp te bieden.

Het Regionaal Ziekenhuis Wanica condoleert de nabestaanden en wenst de familie veel sterkte toe”.