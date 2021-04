Deze vrouw kwam vanmiddag rond 12.00u bij een supermarkt aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname te vallen. Ze liep daarbij een barstwond aan het hoofd op en is bewusteloos naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het zou gaan om een medewerker van de supermarkt. Hoe de vrouw is komen te vallen is nog niet duidelijk. De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek en heeft een ambulance ingeschakeld.