Volksgezondheid draagt vaartuigen over aan Justitie en Politie

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin heeft op maandag 26 april de overdracht gedaan van twee vaartuigen aan zijn collega Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Het protocol van overdracht werd getekend op het hoofdkwartier van de Kustwacht aan de Cornelis Jongbawstraat. Nadat JusPol-minister Amoksi de sleutels ontving van collega Ramadhin, overhandigde hij deze ter plekke aan korpschef Roberto Prade.

Minister Amoksi deelde mee dat de vaartuigen ingezet zullen worden om de orde op het water te handhaven, om de patrouilles op te voeren en om te voorkomen dat illegalen via schoeners het Surinaams grondgebied betreden, zeker in deze periode van Covid-19. Hij zei dat de Maritieme Politie slechts over open aluminium boten beschikt, waardoor het in de regen moeilijk is om te patrouilleren. De vaartuigen zijn in opdracht van Volksgezondheid eerst door de desbetreffende instanties gekeurd en zijn ook geschikt om op zee te varen. De kosten voor het onderhoud van de boten zijn voor JusPol.

De minister van Volksgezondheid gaf aan dat er in totaal drie vaartuigen aangeschaft zijn door de vorige regering uit de middelen van het Covid-noodfonds. Hij zei dat het ministerie niet over de kennis beschikt om vaartuigen te besturen noch te bemannen. Daarom heeft hij na overleg met zijn collega van JusPol en Biza, twee vaartuigen over te dragen onder voorwaarde dat het ministerie van JusPol, waar nodig het ministerie van Volksgezondheid assistentie zal verlenen.

Het andere vaartuig is gegeven aan het Medisch Mungra Centrum. Amoksi verzekerde zijn collega dat zijn ministerie altijd klaar staat om te helpen. Ramadhin merkt op dat hoewel het om twee ambulancevaartuigen gaat, dat zij multi inzetbaar zijn. Amoksi voegt eraan toe dat de vaartuigen voorzien zullen worden van het logo van het KPS en een Surinaamse vlag. De vaartuigen zullen van de week nog worden ingezet. Ramadhin heeft zijn collega nog twee vaartuigen toegezegd.

Minister Somohardjo noemde zijn collega’s Amoksi en Ramadhin strijders en vechters tegen respectievelijk grote criminelen en de gruwelijke crimineel, corona. Hij gaf aan dat het tekenen van het protocol van overdracht aangeeft dat de eenheid onderling hoog is. Minister Somohardjo is ervan overtuigd dat het ministerie van JusPol de vaartuigen goed zal inzetten.

“Ik wens jullie veel succes en sterkte toe met deze boten en wij als ministerie, dat het woord dienstbaarheid en service hoog in het vaandel heeft. Jullie kunnen op ons rekenen en ook gebruik maken van onze aanmeersteiger bij de Kustwacht. Waar jullie meer hulp nodig hebben, horen wij wel”, aldus de Biza-minister.