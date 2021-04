Penitentiaire ambtenaar Santo Boma besmet met COVID-19

Een penitentiaire ambtenaar (pa) is vandaag positief getest op COVID-19. Hij is werkzaam in de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma in Suriname.

Nadat de melding van het resultaat van de pa binnenkwam zijn meteen maatregelen getroffen. Al zijn collega’s die de afgelopen periode in contact met hem zijn geweest, zijn in thuisquarantaine. Vernomen wordt dat de pa op de keukenafdeling van de inrichting werkte.

De gedetineerden die in de omgeving van de pa zijn geweest, zijn in isolatie geplaatst.

De maatregelen zijn in overeenstemming getroffen tussen de leiding van de inrichting en het Bureau Openbare Gezondheidszorg.