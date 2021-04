Moordenaar Myrtle Bons: ‘Ze heeft misbruik van me gemaakt’

In de zaak waarbij Myrtle Bons in oktober vorig jaar om het leven werd gebracht in Suriname, heeft verdachte Orveo P. dinsdag bekend dat hij de vrouw heeft gedood. Hij zou orale seks met haar hebben, toen hij ertoe overging haar te doden. Op dat moment kwam in hem op, dat de vrouw misbruik van hem heeft gemaakt verklaarde hij.

P. zegt dat hij haar steeds geld heeft gegeven. Hij wilde een kind met haar, maar volgen hem pleegde de vrouw tot drie keer toe abortus. Hij vond daarom dat Bons, die al vijf kinderen had, haar belofte niet was nagekomen om een kind met hem te krijgen.

De verdachte had eerder een relatie met Bons, maar beëindigde die in 2018 waarna hij in juli 2019 trouwde met een andere vrouw. Tot zijn verbazing begon Bons hem in mei 2020 weer Whatsapp-berichten te sturen dat zij een relatie met hem wilde. Hoewel hij haar aangaf reeds getrouwd te zijn, bleef zij hem appen zegt hij.

Op momenten dat hij thuis was, ging hij naar het toilet om te appen, zodat zijn vrouw niet zag dat hij met een andere vrouw contact had. Zijn vrouw ging zijn telefoon na vandaar dat hij voorzichtig was. Toen Bons hem wilde ontmoeten en orale seks aanbood, kon hij de verleiding niet weer staan.

Het was alleen deze vrouw die hem ooit oraal heeft bevredigd verklaarde hij. Orveo ontmoette haar en doodde haar tijdens de seksuele handelingen, kwam gisteren naar voren. In deze spraakmakende zaak zullen in mei nog getuigen worden gehoord.