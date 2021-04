Grote hoeveelheid drugs in binnenland Suriname onderschept

Een gemengde eenheid van de politie is momenteel bezig met een onderzoek in het binnenland van Suriname, nadat een grote hoeveelheid drugs werd onderschept. Het vermoeden bestaat dat het in deze om een zogenoemde dropping gaat

Naar verluidt zou een aanhouding zijn gepleegd. De speciale eenheid van de Surinaamse politie vetrok gisteren naar het district Sipaliwini om onderzoek te doen.

UPDATE: Volgens Dagblad Suriname zou het gaan om 650 kilo cocaïne welke is onderschept in de omgeving van de Tafelberg. Later meer.