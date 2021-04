Ernstige wateroverlast in Suriname: regering reserveert SRD 100 miljoen voor hulp

Op diverse plaatsen in heel Suriname is er de afgelopen dagen door aanhoudende regens sprake van wateroverlast. Ook zijn sommige rivieren buiten hun oevers getreden. De Surinaamse regering is onmiddellijk ingekomen door SRD 100 miljoen te reserveren om de gevolgen van de ontstane situatie op te vangen.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft rapportages binnen van getroffen gebieden in Commewijne, Wanica, Saramacca en Nickerie. Ook in Marowijne met name Albina is er wateroverlast gemeld. Er is veel schade opgetreden aan vooral landbouwgewassen maar ook huishoudens hebben materiële schade opgelopen.

Een ministerieel team onder leiding van de minister van Openbare Werken die tevens ad interim is voor Financiën zal zich buigen over dit landelijk probleem. Terwijl de schade wordt opgemaakt bereiden de President en de Vicepresident zich voor om naar de getroffen gebieden te trekken.

In het Pamaaka gebied is de weg van Snesikondre naar LangaTabiki onbegaanbaar geworden waardoor het gebied onbereikbaar is. In alle districten zijn de DC’s samen met hun personeel bezig de schade op te vangen. Vooral de zandwegen en lozingen worden aangepakt.

De snelle afvoer van het water wordt bemoeilijkt omdat sluizen en kanalen de afgelopen jaren slecht onderhouden zijn.

De minister van ROS heeft ondersteuning gevraagd aan lokale aannemers om materiaal en machines beschikbaar te stellen zodat de ergste noden in samenwerking met de overheid acuut opgelost kunnen worden. Het NCCR zal bij de directe uitvoering een cruciale rol spelen onder directieve van het ministerieel clusterteam.