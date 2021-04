76 nieuwe COVID-19 besmettingen na 373 keer testen

In Suriname zijn dinsdag 27 april 76 nieuwe COVID-19 besmettingen geregistreerd na 373 keer testen. Dat is twee keer zoveel als het aantal een dag eerder namelijk 36 op maandag. Toch is het aantal op dinsdag procentueel gezien lager (20%) dan maandag (31%), vanwege het groter aantal testen.

Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in het ziekenhuis is afgenomen van 98 naar 74 en het aantal personen op de intensive care van 20 naar 12.

Ook zijn 54 personen genezen en zijn er 274 positief geteste personen in isolatie. De cijfers van dinsdag: