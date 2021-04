33-jarige vrouw al meer dan 3 maanden vermist

De Surinaamse politie heeft zojuist een opsporingsbericht gepubliceerd, waarin het publiek gevraagd wordt om uit te kijken naar een vermiste vrouw. Het gaat om de 33-jarige Merlin Maira Jedini uit Wanica, die vanaf 12 januari dit jaar vermist is meldt het Korps Politie Suriname.

De vrouw is op maandag 12 januari 2021 in de vroege ochtend van huis weggelopen. Zij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd. Zij was gekleed in een grijze lange broek en een wit gestreepte blouse en had blauwe badslippers aan.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van het Ressort De Nieuwe Grond op de telefoonnummers 582055, 582204, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.