Zwangere vrouw overleden na weigering hulp door Wanica Ziekenhuis

Bewoners van onder andere Para dienen het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) voorlopig alleen voor Covid-19-gevallen aan te doen. Voor andere medische hulp kunnen de mensen liever naar de ziekenhuizen in Paramaribo, meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

Een bewoner (manspersoon) uit Wit Santi, die onlangs zijn zwangere vrouw bracht naar RZW, kreeg daar later spijt van. De man die vanuit Wit Santi richting Paramaribo ging, is uitgeweken naar het ziekenhuis van Wanica met de gedachte dat hij daar sneller hulp zou krijgen. Maar daar is geweigerd om de vrouw te helpen. Ze vervolgden toen weer hun weg naar de stad, maar de vrouw kwam later te overlijden. Het leven van de baby is wel gered.

Jason van Genderen, algemeen directeur van RZW, zegt dat hij op de hoogte is van het geval. Hij legt uit dat het ziekenhuis geen kraamafdeling heeft. Artsen konden de vrouw geen hulp bieden, omdat ze complicaties bleek te hebben. Zij kregen te horen dat de vrouw vier maanden niet voor medische behandeling is geweest. Van Genderen zegt dat voordat de mensen RZW aandeden, ze naar een RGD-polikliniek geweest zijn, waar een vroedvrouw werkzaam is, en die heeft de zwangere vrouw verwezen naar Paramaribo.

“Het was een sombere dag voor ons toen we te horen kregen dat de vrouw is komen te overlijden. Het personeel was down en ik moest tot hen praten om de medewerkers aan te moedigen”, zegt Van Genderen. Hij geeft aan dat artsen van het ziekenhuis wel zwangere vrouwen helpen tijdens bevallingen, ondanks er nog geen kraamafdeling is. Deze vrouwen moeten wel geen complicaties hebben.

Van Genderen benadrukt dat het ziekenhuis nu voornamelijk is voor de behandeling van Covid-19-gevallen. “Dat is de opdracht die ik heb van het ministerie van Volksgezondheid”, zegt de directeur. Volgens hem heeft het ziekenhuis bekendgemaakt dat het hospitaal zich voorlopig focust op coronagevallen en dat het in principe geen andere diensten verleent.