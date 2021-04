Zoon gewezen politie-inspecteur schiet man neer na ruzie over gestolen brom

Een 29-jarige man is maandagavond beschoten aan de Kasabaholoweg door een zoon van een oud-politieinspecteur in Suriname. Het slachtoffer liep een schotverwonding aan zijn rechterbovenbeen ter hoogte van zijn lies op. Hij moest met de ambulance worden vervoerd voor medische behandeling.

De bromfiets van de verdachte was enkele dagen terug gestolen waarbij hij het vermoeden had op de 29-jarige man. Hij vermoedde dat het slachtoffer iets te maken had met de diefstal of iemand zou hebben aangezet om die te plegen.

Zij kwamen maandagavond elkaar tegen aan de Kasabaholoweg. Er ontstond een woordenwisseling waarbij de verdachte een vuistvuurwapen tevoorschijn haalde waarmee hij op het slachtoffer heeft geschoten.

De verdachte is nog niet aangehouden. De Surinaamse politie werkt aan zijn opsporing en aanhouding.