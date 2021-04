Windsurfer Kiran Badloe voor derde keer op rij wereldkampioen

Windsurfer Kiran Badloe is wereldkampioen in de RS:X-klasse geworden. De 26-jarige Hagenaar won maandag voor de kust van het Spaanse Càdiz twee races en werd een keer tweede, meldt de NOS. Daardoor is hij een dag voor de afsluitende medalrace al niet meer te achterhalen.

Badloe, zoon van een Nederlandse moeder en een Surinaamse vader, is voor de derde keer op rij wereldkampioen in de RS:X-klasse geworden.

Hij leerde op zijn negende windsurfen op Bonaire, waar zijn vader drie jaar werkte. Toen het gezin weer naar Nederland verhuisde, stapte hij in Almere op de plank, om uiteindelijk mondiaal uit te groeien tot een van de groten van het windsurfen.

Over drie maanden beginnen in Tokio de Olympische Spelen. Voor de windsurfer is dat toernooi momenteel het ultieme doel. “Ik zie dit WK echt als een voorbereiding op de Spelen”, zei Badloe tegen de NOS.