VIDEO: Illegaal hout is van Chinese exporteur; meerdere diensten betrokken

De partij illegaal hout, die onlangs werd onderschept in containers op de haven van Suriname, is van een Chinese exporteur. De containers waarin het hout is aangetroffen was reeds verzegeld. Dat geeft aan dat alle controles zouden zijn uitgevoerd en dat meerdere diensten betrokken zijn bij deze illegale activiteit die al jaren plaatsvindt.

Dat zegt een woordvoerder van de Vliegende Brigade tegen ABC online. Volgens hem is het niet de eerste keer dat illegaal hout op deze manier Suriname verlaat. Uit informatie die de Surinaamse autoriteiten beschikken blijkt dat er vaak minder wordt aangegeven aan export, dan er uiteindelijk op de bestemming aankomt.

Van de partij van 100 containers op de Nieuwe Haven, zijn reeds 40 onderzocht. Allee containers waren verzegeld door de douane die alleen bevoegd is om dit te doen. Een douane ambtenaar zou dus de containers hebben verzegeld. Of dit ook daadwerkelijk het geval is geweest moet nog blijken uit verder onderzoek.

Het onderzoek wordt deze week voortgezet. Verwacht wordt dat er ook aanhoudingen worden verricht.

Dat dit al jaren speelt en Chinezen erbij betrokken zijn bleek al in 2018. Toen maakte een Duitse tv zender onderstaande reportage over ‘de uitverkoop’ van Surinaams hout aan China, door de regering Bouterse en de daarmee gepaard gaande uitbuiting van de Surinaamse binnenlandbewoners.

Bekijk hier de reportage van het programma Weltspiegel bij de Duitse televisiezender Das Erste (D1) getiteld ‘China’s kaalslag in het regenwoud’.