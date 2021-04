RBTP schiet autodief bij aanhouding

Roel G. (37) is vandaag beschoten bij zijn arrestatie in de omgeving van de Albert Cuypstraat in Suriname. Leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) losten gericht schoten op de man die op de vlucht was geslagen. Roel G. werd geraakt in zijn rechterarm en rechteronderbeen en is met de ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.

De verdachte had een auto gestolen en reed weg, maar liet die onbeheerd achter aan de Johannes Vermeerstraat toen er een achtervolging was ingezet. Hij sprong over schuttingen om te ontkomen aan zijn arrestatie.

RBTP-leden kwamen ter plekke en losten in eerste instantie waarschuwingsschoten om hem te kunnen aanhouden. Toen de man die negeerde, zijn gericht schoten op hem gelost.

Bij zijn aanhouding verklaarde de man dat hij de wagen voor zijn neef moest halen. Omdat hij werd achtervolgd, liet hij die onbeheerd achter. Hij was niet lang terug uit gevang na het uitzitten van een straf voor een beroving.