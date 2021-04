Psychiatrisch patiënt tiranniseert moeder geruime tijd en wordt aangehouden

De Surinaamse politie heeft afgelopen zondag een 30-jarige patiënt van het Psychiatrisch Centrum Paramaribo (PCS) aangehouden, omdat deze zijn moeder reeds geruime tijd tiranniseert. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Latour kreeg op die dag een telefonische melding dat een jongeman aan de Wan Pipelweg te keer ging. Daar aangekomen trof de politie de verdachte Melvin J. aan die werd aangehouden.

Volgens verklaring van de beller tevens moeder gaat het om haar zoon die PCS patiënt is. Zolang hij niet aan zijn trekken kan komen, maakt Melvin haar leven zuur. In zijn woede aanval op 25 april heeft hij haar inboedel vernield en bedreigde haar woning in brand te zullen steken.

Melvin werd aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld meldt de politie.