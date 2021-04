Opnieuw 3 coronadoden, 20 patiënten op intensive care

Ook op maandag 26 april zijn er 3 coronadoden genoteerd in Suriname. Afgelopen zaterdag werden er 2 coronadoden geregistreerd en zondag 3. Het totaal aantal doden in het land sinds het begin van de pandemie is hierdoor gestegen naar 201.

Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er 36 nieuwe gevallen aan het licht gekomen na 114 keer testen. Het aantal personen in het ziekenhuis is weer gestegen en bedraagt 98.

Het aantal patiënten dat op de intensive care ligt is gestegen naar 20. Hierdoor zijn de intensive care units van de ziekenhuizen landelijk vol, zei minister Ramdhin vandaag.