‘Intellectuele Eigendomsrechten in Suriname moeten goed geregeld worden’

In Suriname is het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE) als onder-directoraat van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, belast met de uitvoering van taken betreffende Intellectuele Eigendom (IE). Op dit moment worden er bij het Bureau echter alléén handelsmerken geregistreerd. Ter stimulering en verbetering van ondernemerschap, innovatie en creativiteit is het BIE doende een Ontwerpwet Industriële Eigendom samen te stellen.

Inmiddels is in Suriname ingaande 10 september 2020 de Akte van Genève van 02 juli 1999 bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid (Akte van Genève) in werking getreden.

Middels vaststelling van wetgeving IE regarderende, zal een wezenlijke bijdrage geleverd worden bij het faciliteren van “the ease of doing business” in Suriname, ondersteunen en beschermen van de creatieve industrie, reguleren van het beleid op intellectuele eigendom, ondersteunen van KMO’s en promoten van Surinaamse producten.

Het zijn randvoorwaarden voor het aantrekken van nieuwe investeerders, waarbij het noodzakelijk is dat Intellectuele Eigendomsrechten, met name voor wat de bescherming van handelsmerken, geografische indicaties, modellen en tekeningen en ook het beschermen van patenten in Suriname, wettelijk goed geregeld zijn.

Sluitende wetsproducten zijn van eminent belang voor het Ministerie en de gehele samenleving, gezien de begroting en strategische beleidsdoelen van de regering en het Ministerie op voornoemde wetsproducten zijn gebaseerd. Eveneens past wetgeving in het te formuleren strategisch plan met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten, welke in het kader van het Suriname Business Climate and Innovation program uitgevoerd dient te worden.