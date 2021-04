In VS vastzittende Singh(76) spreekt boodschap in voor minister

De Nederlander van Surinaamse afkomst Jaitsen Singh, die al 37 jaar vastzit in de Verenigde Staten, heeft in een kort geding tegen de Nederlandse staat demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) opgeroepen om hem de rest van zijn straf in Nederland te laten uitzitten.

In een speciale audioboodschap die zijn advocaat Rachel Imamkhan liet horen zegt de 76-jarige Singh ondermeer: “Alstublieft, haal mij na 37 jaar terug naar Nederland. Het is het enige dat ik wil. Veel tijd heb ik ook niet meer. Laat mij te komen overlijden tussen mijn familieleden“.

Singh raakte vorig jaar besmet met het coronavirus en kwam aan de beademing te liggen. Zijn gezondheid is heel slecht en hij wenst de rest van zijn leven in de buurt van zijn familieleden te zijn.

Hij zit al 37 jaar mogelijk onschuldig vast in de Verenigde Staten. Hij werd in april 1984 gearresteerd op basis van de verklaring van één kroongetuige. Twee jaar later volgde de veroordeling: een celstraf van 56 jaren. Maar dit vonnis kwam door dubieuze omstandigheden tot stand. Dat zag ook de rechter: een herziening volgde in de jaren ’90.

Maar zijn vonnis is nooit aangepast. In 2019 heeft de Nederlandse overheid besloten dat hij niet terug mag keren naar Nederland, omdat hij voorafgaand aan zijn arrestatie hier niet vijf jaar aaneengesloten heeft gewoond.

Vorig jaar nam de Tweede Kamer al met een ruime meerderheid een motie aan waarin de regering gevraagd werd zich maximaal in te spannen om Singh naar Nederland te laten komen.