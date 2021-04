Deze auto is vanmiddag deels in een goot terecht gekomen aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg in Suriname. Dit gebeurde nadat een pick-up ter hoogte van pandnummer 420 probeerde in te halen, waarna er een botsing ontstond.

De auto van de benadeelde werd aan de rechterzijde geramd, waarna het voertuig van de weg af ging en met de voorkant in de goot terecht kwam. Niemand raakte daarbij gewond.

De politie van Santodorp was snel ter plaatse en is bezig met het onderzoek.