37-jarige man vast na bedreigen buurman

De 37-jarige Soerinder R. is op woensdag 21 april door de politie van Uitvlugt ter zake bedreiging met een misdrijf op zijn woonadres aangehouden. Hij had tegen de buurman geroepen dat hij diens zusters zou verkrachten, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Soerinder had een bedrijfsvoertuig voor reparatie afgestaan aan een buurman die monteur is. Tijdens reparatiewerkzaamheden bleek dat heel wat onderdelen defect waren. De zoon van de buurman kwam door tussenkomst van Soerinder, in contact met andere medewerkers van het bedrijf.

Die bedrijfsmedewerkers betaalden het geld voor de reparatie en toen de auto gerepareerd was, werd die opgehaald en gebracht naar het bedrijf. Dit viel niet in goede aarde bij Soerinder. Hij maakte telefonisch contact met de monteur en dat gesprek liep uit de hand.

Op een bepaald moment zei Soerinder tegen de buurman dat hij diens zusters zal verkrachten. De vader van de buurman kon het telefonisch gesprek volgen. De mannen schakelden toen de politie van Uitvlugt in, omdat zij bezorgd waren dat Soerinder de daad bij het woord kon voegen.

De politie sprak Soerinder ernstig aan en wees hem op de gevolgen die zijn woorden teweeg konden brengen. Kort nadat de politie vertrokken was, werden de buren weer door Soerinder bedreigd. De politie ging opnieuw thuis bij Soerinder en hield hem aan.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Soerinder achter slot en grendel gezet voor bedreiging met een misdrijf, meldt de politie.