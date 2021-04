Suriname zet ruim 300 militairen in om opmars COVID-19 te remmen

De Surinaamse grenzen bewaken is volgens Defensieminister Krishna Mathoera nog steeds een grote uitdaging. Het ministerie van Defensie heeft vier posten langs de Marowijnerivier – vanaf Albina tot in het verre binnenland – waarmee geprobeerd wordt om extra toezicht te houden op de oostgrens. “Binnen onze mogelijkheden proberen wij het toezicht en surveillance te vergroten. Zo hebben we een post gecreëerd te Nieuw-Amsterdam en Coppenamepunt. De Marine is daar bezig om met wat extra surveillance zichtbaarheid te creëren.

Samen met de Kustwacht en de MAS wordt er bekeken om de controle te verscherpen”, benadrukte de bewindsvrouw op zondag 25 april tijdens de Zoom-persconferentie waar de nieuwe COVID-19-maatregelen voor de komende twee weken zijn bekendgemaakt. Naast het beschermen van Suriname tegen buitenlandse militaire agressie heeft het ministerie van Defensie ook als belangrijke taak het ondersteunen van alle andere overheidsdiensten.

Volgens minister Mathoera zijn 308 militairen ingezet om te helpen de opmars van COVID-19 te remmen. Het gaat hierbij om de ondersteuning aan het ministerie van Volksgezondheid, Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de politie. Daarnaast wordt geprobeerd om meer manschappen te hebben rond de grensdistricten. Defensie heeft zelf geen controleposten langs de Oost-West verbinding. De Kustwacht en de afdeling Maritiem van de politie gaan de grensbewaking ook meer prioriteit geven, vulde Justitieminister Kenneth Amoksi aan.

Protocollen en inzet van sneltesten

De bewindsvrouw zegt dat er wel een extra fysieke controlepost is opgezet nabij Bushman Hill in Moengo, maar dat er nog niet gecontroleerd kan worden. “We zijn bezig protocollen te ontwikkelen en mogelijk de inzet van sneltesten in samenwerking met Volksgezondheid”, benadrukt Mathoera. Maandag zal zij verder overleg met andere actoren voeren om na te gaan hoe Defensie nog meer kan ondersteunen. De minister benadrukte dat de regering preventief optreedt om zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen en levens te besparen.

Het komende weekend is er weer een lockdown. Deze gaat vrijdag niet meer om 18.00 uur in, maar 20.00 uur. De lockdown geldt van vrijdag 30 april tot en met maandag 3 mei om 05.00 uur. De avondklok gaat doordeweeks in om 20.00 uur en duurt tot 05.00 uur in de ochtend.