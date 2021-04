Politievoertuig bekogeld met stenen tijdens lockdown

De Surinaamse politie is niet te spreken over vernielingen die zijn gepleegd aan een dienstvoertuig tijdens Lockdown. Zij waarschuwt de personen die deze afkeurenswaardige handelingen plegen en zegt dat de politie in dit soort gevallen gebruik kan maken van vuurwapengeweld.

In de vroege ochtend van zondag 25 april surveilleerde de politie in de pro wagen te Goede Verwachting. Ter hoogte van de Goedezorg- en de Blijdschapweg werd een voorwerp in de richting van de surveillerende politieambtenaren gegooid.

Dat voorwerp kwam tegen het rechter portier van de pro wagen terecht. Bij onderzoek is gebleken dat iemand het politievoertuig bekogeld had met stenen. Het rechterportier van de pro wagen vertoonde twee deuken wat aangeeft dat de stenen met kracht zijn gegooid.

De politieambtenaren zagen een man weg rennen en gingen hem achterna. Het is de politie niet gelukt om de vermoedelijke dader op dat moment aan te houden. Het is niet de eerste keer dat burgers, in de avonduren, de voertuigen van de zogenaamde covid-19 patrouillerende eenheden met harde voorwerpen bekogelen, met als gevolg dat de voertuigen beschadigd raken.

De dader maakt zich schuldig aan vernieling. “De personen die deze afkeurenswaardige handelingen plegen moeten rekeningmee houden dat de politie onder bepaalde omstandigheden, indien noodzakelijk, gebruik zal kunnen maken van het uiterste geweldsmiddel en dat is vuurwapen geweld” aldus het Korps Politie Suriname zondagavond.