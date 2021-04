Echtgenoot Gerda Havertong overleden na besmetting met coronavirus

Roelof Lenten, echtgenoot van de bekende Surinaams-Nederlandse actrice Gerda Havertong (74), is vanmorgen op 86-jarige leeftijd overleden na besmetting met het coronavirus. Dat heeft haar goede vriend Ronald Snijders vanmorgen laten weten.

“Hij was een grote kunstliefhebber, had samen met haar eerder Kunstgalerij Lenten. Een ontzettend lieve man die vrijwel overal samen met Gerda was. Ze waren gek op elkaar. Roelof was, al dan niet extra geïnspireerd en aangevuurd door Gerda natuurlijk, een grote liefhebber van kunst, cultuur en muziek” aldus Snijders.

Roelof zou op 13 mei aanstaande zijn 87ste verjaardag vieren. Vorig jaar organiseerde de in Suriname geboren Gerda een bijzonder verjaardagsfeestje voor hem in Epse: met een versierde fiets of de auto kwamen de gasten een voor een langs om hem coronaproof te feliciteren: