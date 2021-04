Dronken verdachte dodelijke steekpartij zelfde dag nog aangehouden

Een Guyanese man, die ervan verdacht wordt afgelopen vrijdag een landgenoot in Suriname te hebben doodgestoken, is dezelfde dag nog opgepakt. De 65-jarige verdachte J.R. zat die bewuste dag aan de Hoogestraat te borrelen met het latere slachtoffer Dhaniram N. (42).

Op een bepaald moment zouden de twee ruzie hebben gekregen, waarna er een vechtpartij ontstond en de twee elkaar te lijf gingen met scherpe voorwerpen. Het slachtoffer werd daarbij meerdere keren gestoken en overleed ter plekke (foto). De dader, die ook gewond raakte, vluchtte weg.

Niet lang daarna werd een dronken, gewonde man aangetroffen aan de Leysweg. Hij beweerde dat hij met een zaag op z’n hoofd was geslagen en was beroofd door een automobilist. Zijn verhaal bleek echter niet te kloppen en de Surinaamse politie kwam erachter dat het ging om de gevluchte dader J.R.

De verdachte die een hoofdwond had, werd naar de SEH afgevoerd en is daarna in verzekering gesteld. De politie heeft de zaak in onderzoek.