Auto knalt tegen stroompaal en eindigt op z’n kop in de goot

Bij een eenzijdig verkeersongeval vanmorgen vroeg aan de Indira Gandhiweg in Suriname, is deze auto op z’n kop in de goot langs de weg terecht gekomen waarbij de bestuurder gewond raakte. Het ongeval vond plaats rond 04.15u ter hoogte van de Rahemalweg.

De bestuurder van het voertuig reed over bovengenoemde weg richting Latour. Door nog onbekende reden kwam hij met zijn voertuig tegen een EBS mast aan de rechterzijde van de weg. Door de klap ‘vloog’ het voertuig in de goot en kwam daar ondersteboven terecht.

De bestuurder is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Het voertuig raakte behoorlijk beschadigd en werd door een sleepbedrijf uit de goot getrokken. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.