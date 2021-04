3 coronadoden en 49 nieuwe besmettingen

Nadat er zaterdag 2 coronadoden werden geregistreerd, zijn er zondag 25 april weer 3 personen aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus in Suriname overleden. Dat blijkt zondagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het totaal aantal coronadoden in ons land is hierdoor gestegen naar 198. Er zijn zondag in totaal 49 nieuwe gevallen aan het licht gekomen na 176 keer testen. Het aantal personen in het ziekenhuis is ook licht gestegen naar 95 respectievelijk 18.

Zondag werd ook bekend dat komend weekend, van vrijdag 30 april 20:00u in de avond tot maandag 3 mei 05:00u in de ochtend, weer sprake zijn van een total weekend lockdown. Ook zullen de scholen tot nader order gesloten blijven.