Security busje eindigt in goot na aanrijding met politiewagen

Bij een aanrijding zaterdag aan het eind van de middag, zijn een busje van Brotherhood security en een prowagen van het Korps Politie Suriname behoorlijk beschadigd. Het busje kwam daarbij in een goot langs de weg terecht.

Het ongeval gebeurde rond 17.45u aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg (verlengde Nieuw Weergevondenweg). Beide voertuigen reden over de weg gaande richting Kwarasan. Op een gegeven moment beschreef het busje een rechtse bocht, terwijl de prowagen van de Surinaamse politie wilde inhalen.

Er ontstond hierdoor een aanrijding waarbij het busje deels in de goot langs de weg is terecht gekomen, zoals op de foto te zien is. De bestuurder van het busje is met onbekende verwondingen per ambulance naar de SEH afgevoerd.