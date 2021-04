NPS voorzitter Rusland: ‘Versneld vaccinatieprogramma noodzakelijk’

Suriname is sedert de 2e week van April dit jaar in een 3e Covid-19 golf met uitschieters van 40-50 besmettingen per dag. Deze week is het aantal besmettingen gestegen naar 70-104 nieuwe besmettingen per dag. Het aantal Covid-19 patienten in de Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis en s’Lands Hospitaal stijgt, evenals de bezetting van het Regionaal Ziekenhuis Wanica, die intussen volledig bezet is, en het AZP en de isolatie tenten. Het Diakonessen Ziekenhuis neemt weer Covid patienten op en het St Vincentius Ziekenhuis volgt binnenkort.

Dit beeld met overlijdensgevallen en personen met blijvende lichamelijke en psychologische klachten is zeer alarmerend. Als deze trend doorgaat mogen we weer een Total Lockdown verwachten met alle gevolgen vandien als frustraties bij het volk, verlies aan inkomen, werkgelegenheid, produktie, achterstand in onderwijs enzovoorts.

NPS voorzitter Rusland vraagt met spoed dat het Ministerie van Volksgezondheid haar vaccinatieplan aan de DNA commissie, die belast is hiermee presenteert en bespreekt. Er zijn diverse vragen, zoals waarom het vaccinatieplan 2 jaar moet duren en zo duur uitvalt.

Indien we Suriname vergelijken met Guyana om te zien of we het goed doen, valt op dat Suriname op een bevolking van 581.000 mensen slechts 35.777 vaccinaties (6,2%) heeft toegediend en Guyana met een bevolking van 779.000 mensen reeds 100.000 vaccinaties (12,8%) heeft toegediend.

Uit de mediaberichten blijkt dat Suriname een totaal van 130.200 vaccins heeft ontvangen of nog te ontvangen en Guyana een totaal van 403.800 vaccins. Guyana heeft al 200.000 Sputnik V vaccins aangeschaft en de bedoeling is, dat men additioneel 200.000 Sputnik V gaat aanschaffen.

De NPS is van mening, dat de hoogste prioriteit gegeven moet worden om het vaccinatieplan versneld uit te voeren, waarbij 400.000 personen voor eind december 2021 gevaccineerd moeten zijn. Het verlies aan mensenlevens, schade aan de gezondheid, de economie, werkgelegenheid, achterstand in het onderwijs e.a. zal hierdoor geminimalieerd worden. Deze schade is het veelvoudige van de kosten van het vaccinatieplan. Gekeken kan worden naar de voorbeelden zoals het Verenigd Koninkrijk en Israel, die met hun versnelde vaccinatie en hoge vaccinatiegraad hun maatschappelijk leven aan het normaliseren zijn.

De NPS voorzitter juicht de instelling van een vaccinatiefonds toe en complimenteert een deel van het bedrijfsleven met haar financiele bijdrage. Op het bedrijfsleven wordt echter al een zware wissel getrokken door de slechte economische situatie, de Covid effecten, verhoogde bijdrage met de solidariteitsheffing.

Voor de versnelde uitvoering van het vaccinatieplan stellen wij voor om het financieel tekort mogelijk te financieren uit het restant van de verdragsmiddelen die Suriname heeft bij Nederland. In dit vaccinatieplan dient ook een intensieve voorlichtingscampagne meegenomen te worden om in geheel Suriname, de bevolking in diverse talen te bereiken en te motiveren om gevaccineerd te worden. Verder dient in dit plan de vaccinaties in samenwerking met NGO’s als kerken, buurtorganisaties, de vereniging van medici, de RGD en de Medische Zending ter hand te worden genomen. Met de NGO’s kunnen we het vertrouwen van de burgers in het vaccineren herwinnen.

Met een versnelde vaccinatieprogramma kunnen we eind 2021 een goede Kerst en jaarwisseling tegemoet gaan.

G. Rusland

Voorzitter NPS