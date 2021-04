Vandaag, zondag 25 april, is het Wereld Malaria Dag. In een wereld die op zijn kop staat vanwege de aanhoudende Covid-19-pandemie, moeten we niet vergeten dat er meer ziektes zijn die ook in de gaten gehouden moeten worden. Op Wereld Malaria dag staan we stil bij de wereldwijde bestrijding van de ziekte malaria, een infectieziekte, overgebracht door de steek van een mug.

De vrouwelijke Anopheles-mug brengt malaria over. Via haar beet komt de parasiet in het menselijk lichaam. Deze vermenigvuldigt zich eerst in de lever en later in de rode bloedcellen. De vrouwtjesmuggen steken over het algemeen tussen de avondschemering en zonsopgang.

Malaria komt voor in bijna alle (sub)tropische gebieden. Met name Zuid-Amerika, Afrika en Zuidoost Azië zijn bekende malariagebieden. In Suriname gaat het tot nu toe goed met de bestrijding van Malaria. Tot 2020 hadden we zero malaria.