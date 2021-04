Gecrashte piloot betrokken bij drugstransport naar Suriname veroordeeld in Guyana

Een Braziliaanse piloot die in september vorig jaar betrokken zou zijn geweest bij een drugstransport naar Suriname, dat werd onderschept in Guyana, heeft een gevangenisstraf van 5 jaar gekregen. Het vliegtuig zou in totaal 487 kilogram cocaïne vervoeren en stortte neer in Guyana (foto).

Het gaat om de Braziliaan Rafael Silveira Dias, die deze week in ons buurland werd veroordeeld voor cocaïnehandel. Hij werd samen met twee anderen bij een vliegtuig aangehouden op zondag 13 september 2020 (foto onder).

Bij ondervraging bleek dat ze met een ander vliegtuig op weg waren naar Suriname toen dat vliegtuig mechanische problemen kreeg en neerstortte. Bij dat vliegtuig werd een dode man en drugs gevonden door de Guyanese autoriteiten.

De veroordeelde, hieronder rechts op de foto, raakte bij de crash gewond aan zijn arm.

Het Cessna-vliegtuig dat zondagavond is onderschept met de drie verdachten en hun persoonlijke bezittingen.