Surinamers weer naar China om trainingen te volgen

De ambassadeur van de Volkrepubliek China Z.E. Liu Quan heeft eergisteren een bezoek gebracht aan DNA-voorzitter Marinus Bee MSc. LL.B.

In het teken van 45 jaar strategische samenwerking en vanwege de solidaire opstelling van China in de strijd tegen de groeiende greep van de covid-19 pandemie, heeft Z.E. Liu Quan 20.000 wegwerpmaskers gedoneerd aan DNA.

Voordat de Covid-19-pandemie uitbrak zijn veel Surinamers in de gelegenheid gesteld om trainingen in China te volgen. De ambassadeur gaf te kennen dat die trainingen wederom opgepakt zullen worden wanneer Covid-19 beheersbaar is.

In het verlengde hiervan sprak DNA-voorzitter Bee de hoop uit dat de people-to-people uitwisselingsprogramma’s en diplomatieke missies tussen beide landen weer van start kunnen gaan. Het is niet een kwestie van of, maar van wanneer.

Voorzitter Bee gaf aan dat zowel de coalitie als de oppositie in DNA zich wederom committeert aan de ‘One China Policy’.