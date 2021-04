Bijzondere benoemingen binnen KPS regeringsbesluit

[Ingezonden] – Bijzondere benoemingen binnen het Korps Politie Suriname zijn geen abnormaal verschijnsel. Dat vond plaats bij alle voorgaande regeringen. Als we terugblikken vanaf de regeringsperiode 2010 – 2015 van Bouterse 1, dan zien we het volgende: in 2012 werden aan 5 onderinspecteurs door de toenmalige minister van Juspol Belfort bijzondere bevorderingen toegekend en bevorderd tot inspecteur van politie 3e klasse. Niemand repte daar een woord over, inclusief de Surinaamse Politiebond (SPB). Het ging om Overman, Deekman, Vrede, Kolf en Weekers. Vrede en Weekers zijn inmiddels hovj zonder daarbij de opleiding te hebben gevolgd.

Tijdens regering Bouterse 2 van 2015 – 2020 heeft de ex minister van Justitie en Politie Stuart Getrouw ook aantal politieambtenaren bijzondere bevorderingen toegekend in naast hogere rang. Het ging om Mackintosh en James. Zij werden bevorderd van onder inspecteur naar inspecteur van politie derde klasse. Daarnaast kregen anderen die bij hem werkzaam waren bijzondere bevordering, waaronder Pavion, Ciril, Best, etc. De SPB zweeg als een graf.

In die periode waren toch twee opmerkelijke bevorderingen, welke met de mantel der liefde werd bedekt omdat zij in het bestuur zitten van de Surinaamse Politie Bond. Die waren Kasi, Sarwankoemar en Atompai, Milano en Peer. Kasi werd met een hbo opleiding bevorderd tot inspecteur van politie derde klasse en Atompai die zegende zichzelf met het kruis.

Hij werd binnen een maand tijd tot twee keren toe bevorderd met zijn master achtergrond. Hij werd eerst bevorderd van agent van politie eerste klasse tot onder inspecteur van politie, zonder kader- en IPO opleiding. Dit is een sprong van twee rangen. En binnen twee weken maakte hij weer een grote sprong. Hij werd bevorderd tot inspecteur van politie tweede klasse, hetgeen niet een normaal verschijnsel is binnen KPS.

Iedereen was toen muisstil omdat het ging om bestuursleden van de SPB. Waarom Atompai en Kasi zich rijkelijk met het kruis hebben gezegend ligt namelijk aan het feit dat bij de inspecteurs opleiding van 2014 – 2016 er ook politieambtenaren met een afgeronde academische graad waren toegelaten. Voor hun was een bijzondere bevordering niet for granted. Zij moesten keihard blokken om de inspecteurs opleiding af te ronden.

Dus laat de twee bondsmannen de spiegel voor zich zelf houden. In die zelfde periode verbaasden de politieambtenaren zich met de bijzondere bevordering van de agent van politie tweede klasse Peer. Zij sprong van de rang van agent van politie tweede klasse naar majoor van politie. Als dat niet genoeg was maakte zij binnen korte tijdsbestek een sprong van majoor naar de rang van inspecteur van politie tweede klasse.

Nu zit regering Santokhi/ Brunswijk aan de macht en het is een verworven recht van de huidige regering om ook haar mensen een bijzondere benoeming toe te kennen. Dit is eenmaal het systeem. Let wel het systeem is eenmaal zo en men moet ermee leren dealen.

Bij regering Santokhi/Brunswijk hebben wij de volgende bijzondere benoemingen gehad:

Esajas, Dennis hoofd beveiliging vice president is in augustus 2020 bevorderd van agent van politie eerste klasse tot majoor van politie. Niet lang daarna is hij weer bevorderd tot inspecteur van politie derde klasse. Vervolgens zijn Damba en Dhoen beiden agenten van politie eerste onlangs bevorderd tot brigadier van politie door de minister van Justitie en politie.

Nu de inspecteur van politie derde klasse S.Dhanai werkzaam op het kabinet van de president bijzonder is bevorderd tot inspecteur van politie tweede klasse en de brigadier van politie B. Raghunath tot onder inspecteur van politie wordt door dezelfde mannen die zitting hebben in het bestuur van de Surinaamse Politie Bond en zich met het kruis hebben gezegend bij de vorige regering, moord en brand geschreeuwd. Laten ze de spiegel eerst voor zich zelf houden.

De tijd en het systeem heeft ons geleerd dat bijzondere benoemingen een aangelegenheid is van een zittende regering. Al met al zal een verstandig mens bij het lezen van dit artikel gauw de conclusie trekken dat bijzondere benoemingen slechts voor een bepaalde groep bestemd is. Wanneer andere groepen bijzonder benoemd worden is dat in hun ogen niet op zijn plaats, vandaar de ophef.

Leden van het Korps Politie Suriname.