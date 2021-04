27-jarige arrestant vanmorgen ontvlucht uit cellenhuis

Vanmorgen omstreeks 06.15u is uit het cellenhuis verbonden aan het politiebureau te Flora, een arrestant ontvlucht. Het gaat om de 27-jarige Gregory Sampi. Hij was ingesloten wegens diefstal, inbraak en poging tot brandstichting.

De in Marowijne geboren ontvluchtte Sampi was gekleed in een rood shirt met lange mouwen en een zwarte korte broek. Hij is slank van postuur, ongeveer 1,65m lang en heeft korte rastavlechten als haarddracht.

Het Korps Politie Suriname werkt aan zijn aanhouding.