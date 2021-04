2 coronadoden en 67 nieuwe besmettingen; ziekenhuizen luiden de noodklok

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 2 mensen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Ook zijn 67 nieuwe COVID-19 gevallen aan het licht gekomen, na in totaal 253 keer testen. Dat blijkt vrijdagavond 23 april uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

95 besmette personen bevinden zich in het ziekenhuis en 13 in de ICU. In totaal zijn 263 positief geteste personen op dit moment in isolatie.

Vrijdag hebben Surinaamse ziekenhuizen de noodklok geluid. De derde COVID-19-golf kan, indien de trend zoals het zich nu voordoet blijft aanhouden, veel ergere gevolgen hebben dan de eerste en de tweede golf. Claudia Marica-Redan, algemeen-directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) doet een dringend beroep op de samenleving het niet zover te laten komen.

Ze schetst een niet-rooskleurig beeld van hoe de zorg er momenteel uitziet: overbezetting van de beddencapaciteit, de Spoedeisende Hulp die zelfs tijdens de lock down wordt overspoeld met zorgbehoevende patiënten, COVID-19-besmette kinderen en oververmoeide zorgpersoneel en medici. “De derde golf is niet conform de eerste en tweede. Er gaan dingen gebeuren”, waarschuwt de ziekenhuisdirecteur.

De aanhoudende coronapandemie legt ook een enorme druk op de beddencapaciteit en zorgverlening van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW). Directeur Van Genderen benadrukt dat het ziekenhuis haar maximale capaciteit al heeft bereikt. “Er is geen opname mogelijkheid meer.