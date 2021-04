VIDEO: ‘Aandacht schenken en bidden voor roepingen op Roepingenzondag’

Op zondag 25 april a.s. viert de RK Kerk de 58e Wereldgebedsdag voor Roepingen. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus deze keer Sint-Jozef als voorbeeld, die door God geroepen werd door middel van dromen.

St.-Jozef was niet beroemd en viel ook niet op. “En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewonen leven iets bijzonders verwezenlijkt,” zegt de paus.

In Suriname zal vanwege de total lockdown op gepaste wijze aandacht worden geschonken aan Roepingenzondag. Enkele priesters en religieuzen zullen via Zoom en livestream op de Facebookpagina van Bisdom Paramaribo een luchtig gesprek hebben over roeping en hoe zij de roep gehoord hebben.

In 2018 is er een 24 minuten durende filmpje gemaakt in verband met roepingen. Ook hier kwamen verschillende priesters en religieuzen aan het woord. Hieronder de link naar deze ‘documentaire’: