Uitvoer van tientallen containers illegaal hout voorkomen

Op de Jules Sedney Haven in Suriname zijn tientallen containers met hout, dat illegaal uitgevoerd zou worden, onderschept. Dit gebeurde door de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) in samenwerking met de vorige maand door president Santokhi ingestelde ‘Vliegende brigade’.

In 40 tot nu toe geopende containers van de 100, werd illegaal hout aangetroffen en hiermee is mogelijk een grootschalige illegale uitvoer van dit product voorkomen. Opmerkelijk is dat de containers reeds waren verzegeld door de douane.

Het vermoeden is groot dat medewerkers van verschillende diensten betrokken zijn bij de zwendel aldus de Surinaamse krant dWT. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft intussen de opdracht gegeven tot een multidisciplinair onderzoek.