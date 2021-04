Steekpartij met dodelijke afloop in Paramaribo

Kort voor het ingaan van de total lockdown vrijdagavond in Suriname, kreeg de politie een melding van een steekpartij aan de Hoogestraat (tegenwoordig de Eugène Gesselstraat) in Paramaribo.

De wetsdienaren dirigeerden ter plaatse en de ambulance werd ingeschakeld. Na aankomst constateerde het ambulance personeel, dat het slachtoffer reeds het leven had gelaten.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er een ruzie aan vooraf is gegaan en dat het slachtoffer vermoedelijk onder invloed van alcohol verkeerde. Hij zou tekeer zijn gegaan tegen de dader die een scherp voorwerp trok en hem diverse keren stak.

Het slachtoffer is bij een inrit in een plas bloed aangetroffen. De weg is afgezet zoals op de foto te zien is. Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn nu ter plaatse bezig met het onderzoek.