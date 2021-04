Oplevering elektrificatieproject Giebelstraat Nickerie

In aanwezigheid van vicepresident Ronnie Brunswijk, minister Kenneth Amoksi van Natuurlijke Hulpbronnen ad interim en minister Parmanand Sewdien van LVV heeft president Chandrikapersad Santokhi de oplevering van het elektrificatieproject van de Giebelstraat en omgeving in de Van Pettenpolder in het district Nickerie donderdag bijgewoond.

De president en de vicepresident hebben met een druk op de knop het gebied voorzien van elektriciteit. President Santokhi stelde, dat de regering geen losse acties uitvoert. Dit is onderdeel van een samenhangend beleid dat de Surinaamse regering heeft uitgestippeld. In de afgelopen 9 maanden is er hard gewerkt. De financiele staatshuishouding is volledig onder controle en er zijn acties ondernomen op het sociale vlak. Er worden in diverse districten elektra projecten uitgevoerd omdat de burgers daar recht op hebben.

De president kondigde meer acties aan om ook op onderwijsgebied ontwikkelingen te stimuleren zoals gratis wifi op scholen. In de urgentiefase heeft de regering meer dan 80% uitgevoerd. Het staatshoofd zei blij te zijn met de verrichtingen van de EBS om projecten uit te voeren in de districten. Het project is binnen korte tijd gerealiseerd voor de bewoners. Er komt overal licht in uw omgeving, aldus de president. Nickerie is een belangrijk district. Er komt verder ondermeer een landbouwproject van U$ 30 miljoen om de landbouw verder te ontwikkelen.

Vicepresident Ronnie Brunswijk stelt dat de regering niet wacht met het uitvoeren van projecten kort voor de verkiezingen. De regering zal het volk geven wat het nodig heeft. Hij riep de bewoners op goed gebruik te maken van de beschikbare energie.

Minister Kenneth Amoksi van Natuurlijke Hulpbronnen ad interim gaf aan, dat Suriname zich conform de Sustainable Development Goals gecommitteerd heeft om in 2030 iedereen te voorzien van energie en water. Energie speelt een cruciale rol bij huishoudens en productiesectoren. NH ondersteunt ook initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie. De bewindsman liet optekenen dat in de toekomst Nickerie een zonne energiepark krijgt.

Het district Nickerie beschikt sinds kort ook over een eigen Kabinet van de President. Donderdag heeft de president een werkruimte in gebruik genomen. Het Kabinet van de President is voornemens om de aanwezigheid in de districten op te voeren om zo ook de participatie van de plaatselijke gemeenschappen en overheidsstructuren te verhogen en waar nodig extra te stimuleren.

De werkruimte moet als katalysator worden gezien, dat het de regering menens is, om actief te participeren voor en met het volk. Het staatshoofd noemt de werkruimte een mijlpaal:

Foto: Kabinetsdirecteur Arunkoemar Hardien, LVV-minister Parmanand Sewdien, first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry en president Chandrikapersad Santokhi in de nieuwe werkruimte.