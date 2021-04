Ingesloten inspecteur van politie plotseling overleden

Inspecteur Orlando Echtheld, die ingesloten was te Leiding 9a is vandaag plotseling overleden. Hedenmorgen werd hij door de parketwacht afgehaald en begon hij hevig te braken. Vermoedelijk is Echtheld overleden aan een hersenbloeding.

De inspecteur, die waarnemend hoofd was van het BID-team te zanderij, werd in december vorig jaar in verzekering gesteld omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan overtreding van de Deviezenwet, de wet Economische Delicten, misbruik van bevoegdheden, aannemen van giften, het doen van beloften en deelname aan een criminele organisatie.

Reizigers die via Zanderij vanuit Suriname naar het buitenland wilden vertrekken werden met niet toegestane grote bedragen in vreemde valuta betrapt door de douane. De zaak werd voor verdere afhandeling aan het BID-team overgedragen.

Inspecteur Echtheld zou de reizigers opnieuw hebben gecontroleerd, waarbij zij aangegeven zouden hebben toestemming te hebben om de deviezen uit te voeren. Ze lieten daarvoor afgestempelde formulieren zien die echter al enige tijd nier meer gebruikt worden.

De inspecteur verklaarde de mensen te hebben heengezonden en vernam achteraf dat de getoonde formulieren al enige tijd niet meer worden gebruikt. Hij zou daarvan niet op de hoogte zijn geweest.

Omdat zijn verhaal niet geloofwaardig overkwam en ook andere verdachte zaken kwamen bovendrijven, werd hij aangehouden en in verzekering gesteld.

In deze zaak is de politie nog steeds op zoek naar deze twee personen: