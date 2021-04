Deze zaterdag: 23ste editie van de bekende Krabudag in Rotterdam

Na een succesvolle introductie afgelopen editie van Krabudag heeft Avenue Nine een pittige variant van de Krabu definitief op de kaart gezet. Dit betekent dat er nu een milde variant met kokosmelk te bestellen is en de pittige met Chinese tayer en oker.

Miquil Tjon Kon Fat, eigenaar van Avenue Nine, geeft aan dat er bij Avenue Nine steeds verder ontwikkeld wordt. “Wij staan niet stil: elke maand introduceren we wel bijna een nieuw gerecht”. Er is keuze uit Surinaamse krab, Noordzee krab of een mix. Wil je ‘all out’ gaan, kies voor de Krabubox met mix krab en garnalen. De masala gamba’s zijn ook los te bestellen. Alle gerechten zijn incl. rijst, groenten, zuur en extra peper.

Bij Avenue Nine speelt het team op een respectvolle manier met traditionele gerechten uit Suriname, Curaçao, Aruba en Jamaica. “Vooral op een leuke manier Caribisch eten presenteren, dat is waar Avenue Nine voor staat. De smaak dient zo authentiek mogelijk te blijven. Denk maar aan de manier hoe wij de Heri Heri presenteren of de roti tijdens de rotidagen met masala garnalen en handige kleinere roti platen” zegt de eigenaar.

Tijdens de Krabudag levert Avenue Nine in Rotterdam, Delft, Den Haag, Zoetermeer en Amsterdam. Voorkeur gaat wel uit dat mensen hun portie komen afhalen. “Vooral voor ouderen die slecht ter been zijn en geen auto hebben willen wij bedienen door te leveren. Anderen raden we aan in deze tijd er een leuk uitje van te maken”. Op die manier is het ook beter haalbaar dit concept op te schalen naar andere steden. Help Avenue Nine ook te bepalen waar ze de volgende Krabudag moeten leveren. “Bij Avenue Nine zijn we gek genoeg om naar Groningen te rijden als we voldoende bestellingen hebben”, aldus Miquil.

Bestellen voor Krabudag aanstaande zaterdag, kan nu nog via: https://avenuenine.nl/krabudag/

Overige Themadagen:

Heri Heri Friday – Elke vrijdag – https://avenuenine.nl/heri-heri-friday/

Rotidag – Elke zondag – http://rotidag.nl/

Surinamedag – Elke eerste zaterdag – https://avenuenine.nl/surinamedag/

Antillendag – Elke tweede zaterdag – https://avenuenine.nl/antillendag/

Jamaicadag – Elke derde zaterdag – https://avenuenine.nl/jamaicadag/

Krabudag – Elke vierde zaterdag – – https://avenuenine.nl/krabudag/

Ook organiseert Avenue Nine een speciale Krabudag XL – Indoor Terras – op 24 juli 2021 – https://www.facebook.com/events/792980914645208

Heb je de terrasjes gemist? Vanaf volgende week gaat ook het terras van Avenue Nine weer open. Reserveer nu je plek via de website www.avenuenine.nl