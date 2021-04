2 coronadoden en 97 personen in ziekenhuizen; 74 nieuwe gevallen

In Suriname zijn donderdag weer 2 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het totaal aantal coronadoden is hierdoor gestegen naar 191. Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Nadat er woensdag 104 nieuwe COVID-19 besmettingen werden geregistreerd, waren dat donderdag 22 april iets minder namelijk 74 nieuwe gevallen. Dit na 393 keer testen.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in het ziekenhuis weer flink is gestegen van 89 naar 97. Het aantal patiënten op de intensive care is ondanks de stijging gelijk gebleven. Bijna 200 positief geteste mensen zitten momenteel in isolatie.

In Nickerie is donderdag een man overleden aan de gevolgen van besmetting met het virus. De situatie is daar dermate ernstig, dat de Nickeriaanse autoriteiten overwegen het rijstdistrict op slot te doen.

De cijfers van donderdag: