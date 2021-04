1 voor 12 betaalt één jaar zorg en opvang voor bejaarde mevrouw Sahadew

Stichting 1 voor 12 heeft notitie genomen van de vele reacties uit de samenleving met betrekking tot de situatie van de bejaarde mevrouw Parbatia Sahadew. Reden genoeg voor de stichting om de samenleving op de hoogte te houden over haar situatie. De voorzitter van Stichting 1 voor 12, Louis Vismale bevindt zich momenteel in het district Nickerie. Hij reisde speciaal af om de 68-jarige mevrouw Parbatia Sahadew een bezoek te brengen in het Mungra Medisch Centrum (MMC).

Mevrouw Sahadew werd door Vismale onder mensonterende omstandigheden aangetroffen in een woning in het district Saramacca. Zij was dusdanig verwaarloosd dat zij niet meer in staat was te lopen, maar kroop. Zonder nutsvoorzieningen woonde zij samen met vleermuizen. Vismale aarzelde niet en zocht gelijk hulp bij de overheid. Door de lange procedure is hij toen zelf opzoek gegaan en vond plaats voor Sahadew in bejaardentehuis Rust en Werk te Nickerie.

Vismale vervoerde de bejaarde mevrouw gelijk naar Nickerie. Zij had vermoedelijk dagen niet gegeten en ook niet gebaad en werd voor een medische controle gebracht naar het MMC, waar zij direct werd opgenomen. Vismale geeft aan dat mevrouw Sahadew het nu veel beter maakt. Door medische complicaties moet zij nog zeker een week in het ziekenhuis liggen. Hij heeft gelijk voor een jaar opvang en zorg van Sahadew in het bejaardentehuis als ook een overlijdensverzekering bij uitvaartverzorgingsbedrijf ‘Laatste Groet Akhri Bidaai’ .

Hij is de donateurs dankbaar die dit mogelijk hebben gemaakt. De 68-jarige mevrouw, die niets in huis had, is op de dag van vertrek naar Nickerie voorzien van schone kleding alsook verzorgingsartikelen. Stichting 1 voor 12 kreeg de melding van een buurtbewoner over de erbarmelijke situatie van de mevrouw. Uit nader onderzoek blijkt dat Sahadew verstoten is door haar familie en kinderen.

Vismale kreeg van één van de kinderen te horen dat de mevrouw slecht zou hebben geleefd. Echter maakte hij het duidelijk dat ook hoe slecht iemand geleefd heeft of wat de persoon ook gedaan heeft, dat ieder mens recht heeft op een goed bestaan.