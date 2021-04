Politieagent niet door misdrijf om het leven gekomen

De 40-jarige agent van het Korps Politie Suriname, die dinsdagavond dood in een woning te Clevia werd aangetroffen, is niet door een misdrijf om het leven gekomen.

De man Joey Leter, werd op zijn bed in de woning aan de Kasoedjiweg, door zijn vrouw aangetroffen. Zij alarmeerde vervolgens de politie.

De afdeling Forensische Opsporing (FO) van de Surinaamse politie werd ingezet, die onderzoek ter plaatse deed. Daarbij is niet komen vast te staan dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Zo zijn er geen sporen van geweld waargenomen op het lichaam. Ook waren de deuren van de woning niet geforceerd.

Het is nog onduidelijk wat de doodsoorzaak is van de agent die werkzaam was bij politiepost Geyersvlijt. Volgens een tante van Leter had hij gezondheidsklachten.